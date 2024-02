Ennesimo incidente nella serata di ieri sulla Strada statale 85, nei presso del bivio di Montaquila: un’auto su cui viaggiavano cinque immigrati è uscita fuori strada, fortunatamente senza scontrarsi con altre auto che passavano in quel momento.

Grande spavento per una donna in stato di gravidanza a bordo della vettura: i sanitari hanno stilato per lei una prognosi 15 giorni. Tutti i passeggeri sono stati portati all’ospedale Veneziale di Isernia per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale per verificare anche la regolarità dei documenti degli uomini.