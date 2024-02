In arrivo le elezioni Provinciali sia a Campobasso che a Isernia. Si tratta però di elezioni di secondo livello, non votano tutti i cittadini ma solo gli amministratori comunali. Le consultazioni sono state convocate con appositi decreti dai presidenti dei due enti, Pino Puchetti e Daniele Saia. Il voto per la provincia di Campobasso si terrà domenica 10 marzo. L‘unico seggio sarà allestito nella sala della Costituzione della Provincia, in via Milano. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20. Subito dopo si procederà allo scrutinio. La presentazione delle liste è in programma proprio in questo fine settimana. Le candidature infatti vanno presentate all’ufficio elettorale, costituito nella sede della Provincia, domani – domenica 18 febbraio dalle 8 alle 20 – e lunedì 19 febbraio dalle 8 alle 12.

Per quanto riguarda la provincia di Isernia invece il voto è fissato un mese più tardi domenica 7 aprile. Urne aperte in questo caso dalle 8 alle 20 nella sala consiliare della Provincia. La presentazione delle liste si terrà domenica 17 e lunedì 18 marzo.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali delle due province. Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali. L’elezione avviene sulla base di liste che devono essere composte da almeno 5 e al massimo 10 componenti. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.