Vanno avanti le indagini sull’uomo di 46 anni nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari di Campobasso ha emesso una ordinanza con divieto di avvicinamento alla vittima e applicazione del braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Trivento a carico dell’uomo che è residente in un paese a poca distanza dal centro trignino e che è accusato di violenze e minacce nei confronti della sua ex. Nei prossimi giorni sarà interrogato. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Trivento Pasquale Corallo. “Siamo consapevoli della problematica – afferma il primo cittadino – ma il caso specifico del quale si è parlato in queste ore non ha riguardato la nostra comunità”.