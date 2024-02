Share on Twitter

La Piccola Mostra Mercato del Disco Vinile e del Libro Antico e Moderno torna a deliziare collezionisti e appassionati nella pittoresca località di Frosolone, promettendo un fine settimana all’insegna della cultura, della musica e della lettura. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Centro Storico Frosolone, si svolgerà in Piazza A. Volta, nel cuore del borgo, nei locali adiacenti alla Villa Comunale, Sabato 17 Febbraio dalle 16.00 alle 21.00 e Domenica 18 Febbraio dalle 11.00 alle 21.00.

L’ingresso libero consentirà a tutti i visitatori di immergersi in un viaggio attraverso la storia della musica e della letteratura, esplorando bancarelle ricche di dischi in vinile di ogni formato – LP, 45, 33 e 78 giri – e una vasta selezione di libri, sia antichi che moderni, pronti per essere sfogliati o acquistati.

Ma non è tutto. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una gustosa novità: l’Angolo della Pizza. I visitatori della mostra avranno diritto a un buono sconto del 20% spendibile il 17 e 18 Febbraio presso il locale adiacente alla mostra, offrendo un’occasione perfetta per godersi una pausa golosa tra un acquisto e l’altro. Inoltre, proprio di fronte alla mostra, al Vecchio Bar, sarà possibile usufruire di uno sconto sull’acquisto di birra alla spina, esclusivamente per i visitatori dell’evento.

La visita al Museo dei Ferri Taglienti

Oltre alla possibilità di arricchire le proprie collezioni e palati, l’evento offre l’opportunità unica di visitare il Museo dei Ferri Taglienti, testimone della ricca tradizione artigianale di Frosolone nel campo della lavorazione dei metalli. Su prenotazione, sarà inoltre possibile esplorare il Museo della Dote e del Costume Antico, immersi nel centro storico del paese, per un tuffo nella storia e nelle tradizioni locali.

L’iniziativa si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della storia e del buon cibo, all’insegna della scoperta e della valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico di Frosolone. L’Associazione Culturale Centro Storico Frosolone invita tutti a partecipare numerosi a questo evento unico, che promette di essere ricco di sorprese per collezionisti, curiosi e famiglie alla ricerca di un’esperienza diversa e arricchente.

Per maggiori informazioni sulla mostra e sulle modalità di prenotazione per i musei, si invitano i visitatori a contattare direttamente l’Associazione Culturale Centro Storico Frosolone. Non perdete l’occasione di vivere un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento a Frosolone.