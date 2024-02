Questa mattina circa 60 trattori hanno mandato in titl la circolazione in Basso Molise. Partiti da Termoli hanno percorso via Corsica raggiungendo la Statale 87 fino al bivio per San Martino in Pensilis, dove hanno poi fatto inversione per fare rientro in Piazza Donatori di Sangue. II motivo della protesta resta lo stesso: gli agricoltori non vedono soluzioni e speranze per il loro futuro e le misure che governo italiano ed europeo intendono adottare non bastano. Tra le richieste il mantenimento di un regime fiscale adeguato, la revisione del Green Deal europeo, il contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione di “cibi sintetici” e il riconoscimento del valore del made in Italy.