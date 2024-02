Scade il 19 febbraio alle ore 12.00 la domanda di adesione al bando, messo a punto dal Comune di Isernia, relativo ai voucher destinato ai minori per lo svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative.

Il contributo è di 200 euro onnicomprensive e copre le spese di iscrizione, assicurazione, retta mensile, da spendere presso le strutture convenzionate. La procedura pubblica di assegnazione dei voucher ha l’obiettivo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti. Ma anche agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi, attività ludico/ricreative/sportive da soggetti che saranno indirettamente favorite dall’adesione di nuovi iscritti e tesserati.

Altra importante finalità è quella di scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni ovvero favorire l’accesso degli stessi ad attività ricreative e/o ludiche, quali ad esempio corsi per l’apprendimento di un’arte (teatro, canto, strumento ecc.), di una lingua straniera, o di altra attività che ne stimolino la creatività e le capacità cognitive e manuali.

Infine, la procedura ha anche l’obiettivo didefinire una priorità per i minori con disabilità fisico-motoria, cieca, sorda e intellettiva relazionale. I beneficiari sono i minori residenti a Isernia alla data di pubblicazione dell’avviso, che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni (requisito posseduto al momento della domanda).

Per essere destinatari del voucher, bisogna essere parte di un nucleo familiare ISEE fino a 14.000,00 euro come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS (ISEE per prestazioni rivolte ai minori).