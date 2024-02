Ieri sera un malore improvviso ha stroncato la vita a una giovane ivoriana di 29 anni, di nome Hewa, che stava passeggiando insieme a un’amica a Casacalenda. In un attimo si è accasciata al suolo. Vano ogni soccorso. La giovane era giunta in Italia da un po’, aveva trovato ospitalità a Santa Croce di Magliano accolta dal progetto Sai e poi il trasferimento a Casacalenda dove aveva trovato un lavoro, una casa dove poter crescere le sue bambine.

La sindaca Sabrina Lallitto si è messa subito a disposizione sia per le spese necessarie per la cerimonia funebre e sia per il concreto supporto alle piccole di Hewa.