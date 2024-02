Share on Twitter

La scienza italiana celebra un nuovo, straordinario successo grazie al prof. Fabrizio Nestola, distinto scienziato nel campo della Mineralogia, che si è guadagnato un posto d’onore sulla scena scientifica internazionale con due prestigiosi premi. Originario di Frosolone, la cui comunità oggi si gonfia d’orgoglio per il riconoscimento conferito al suo illustre concittadino, Nestola è stato recentemente onorato con il titolo di Geochemistry Fellow 2024, una distinzione di grande valore nel mondo della geochimica.

L’annuncio è arrivato dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, evidenziando l’importante contributo del professor Nestola alla scienza, riconosciuto dalla Geochemical Society e dalla European Association of Geochemistry.

Questo importante riconoscimento si aggiunge al prestigioso premio Dana Medal 2024, conferitogli dalla Mineralogical Society of America. Questi due premi sottolineano le eccezionali competenze e il significativo contributo di Nestola al progresso della geochimica e della mineralogia su scala globale.

Nestola, professore ordinario di Mineralogia e presidente del Cam, i musei dell’ateneo di Padova, è un esempio di eccellenza nella ricerca scientifica e nella promozione della cultura scientifica, rappresentando un modello ispiratore per le nuove generazioni di ricercatori e un vanto per la sua comunità d’origine.

I riconoscimenti verranno consegnati in occasioni prestigiose: il titolo di Geochemistry Fellow durante la Goldschmidt Conference 2024 a Chicago, e la Dana Medal nella conferenza della Geological Society of America in California, segnando momenti significativi nella carriera del professor Nestola e nella storia della ricerca italiana.

Questi successi non solo celebrano le realizzazioni individuali di Nestola ma riflettono l’importanza e l’impatto della ricerca italiana nel mondo, evidenziando il contributo vitale che scienziati del calibro di Nestola apportano al progresso scientifico globale.

La comunità di Frosolone, insieme all’Università di Padova, festeggia questi traguardi, che attestano il ruolo cruciale della ricerca e dell’innovazione per il progresso della società e dell’economia a livello nazionale e internazionale.