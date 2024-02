Calcio a 5, Cus Molise impegnato in Puglia contro l’Itria. Trasferta isolana per lo Sporting Campobasso nel torneo cadetto

Quinta giornata di ritorno nel massimo torneo di A1, questa sera impegno casalingo per l’Italservice Pesaro contro il Meta Catania. La squadra di Scarpitti è reduce dalla sconfitta di Pomezia, un match molto equilibrato chiuso sul 2 a 1 in favore dei laziali. Il Pesaro deve crescere proprio in queste gare spigolose contro avversari meno quotati dal punto di vista tecnico ma con tanta verve agonistica. Questa sera big match contro i siciliani che occupano il quarto posto in classifica generale, mentre i marchigiani hanno bisogno di un successo per accorciare sulle prime della classe e rientrare a pieno regime in zona play off.

Trasferta pugliese per il Cus Molise nel campionato di A2 elitè. A Martina Franca, contro l’Itria, i ragazzi di Sanginario cercano continuità dopo il convincente successo maturato con il Regalbuto. Una vittoria che ha rilanciato alla grande le ambizioni salvezza del team di ateneo, oggi la classifica vede un calderone di ben sette squadre raccolte in sette punti. Due tra Itria, Giovinazzo, Cesena, Polisportiva Futura, Regalbuto, Cus Molise e Capurso giocheranno l’unico play out del girone B, le altre potranno festeggiare la permanenza nel secondo torneo nazionale. Sfida dal doppio risvolto, l’Itria ha l’occasione per ipotecare o quasi la salvezza diretta, la distanza dai molisani è di sette lunghezze, chiaro che con un successo i pugliesi potrebbero allontanarsi quasi definitivamente da una diretta concorrente. Al contrario i cussini cercano punti, che sia vittoria o pareggio, per credere nella salvezza un obiettivo che due mesi fa era una chimera. Con sacrificio e abnegazione la squadra è cresciuta a vista d’occhio, i giovani sono maturati come Natan, tutt’altro giocatore rispetto allo scorso anno. Per non parlare del pivot De Nisco autore di ben 16 marcature in campionato. Rientra Di Lisio dopo il turno di squalifica, mentre mancherà il capitano Di Stefano appiedato dal giudice sportivo per una giornata. Ricordiamo che dopo la trasferta contro l’Itria, il Cus Molise osserverà il turno di riposo previsto da calendario per il numero dispari delle società partecipanti al torneo di A2 elitè.

Nel torneo di serie B trasferta isolana per lo Sporting Campobasso atteso ad Ischia. Il secondo successo in campionato, ottenuto sabato scorso, consente ai campobassani di alimentare la speranza salvezza. Nonostante i tre punti le distanze dalla zona play out sono di ben nove lunghezze, un margine davvero ampio da colmare nelle ultime sette giornate di campionato. Le imprese impossibili a volte riescono, oggi lo Sporting è di tutt’altra pasta rispetto alla squadra del girone d’andata e siamo certi che domani pomeriggio la squadra di Pietrunti avrà tutte le carte in regola per maturare il risultato pieno. Non ci sono altre strade se non quella del successo contro i campani che nell’ultimo periodo sono calati vistosamente dopo un girone d’andata di ottimo livello.