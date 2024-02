L’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise intende promuovere le eccellenze agroalimentari locali anche attraverso la partecipazione ad alcuni eventi di settore sia nazionali che internazionali. La Giunta regionale per questo motivo ha approvato il Programma “Promozione Molise 2024” affidandone l’attuazione all’Arsarp. Nello specifico, il Programma prevede la partecipazione delle imprese molisane alle manifestazioni

fieristiche: Vinitaly, in programma a Verona dal 14 al 17 aprile, Cibus, in programma a Parma dal 07 al 10 maggio e al Bellavita in programma a Riga (Lettonia) dal 5 al 7 settembre prossimi.

Ad eccezione del Vinitaly, al quale potranno partecipare esclusivamente le imprese vitivinicole molisane, la partecipazione agli altri due eventi è riservata a tutte le imprese agroalimentari molisane che producono prodotti Dop, Igp o Biologici.

“L’impegno della Regione a sostegno delle imprese molisane che producono in regime di qualità – ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone – si rinnova anche quest’anno e ci consentirà, attraverso l’utilizzo delle risorse del Psr Molise 2014/2022, di accompagnare queste stesse imprese sui principali mercati europei, contribuendo alla diffusione della promozione delle Eccellenze agroalimentari tipiche del nostro territorio, ben oltre i confini nazionali, per le loro eccelse qualità e autenticità. Le imprese interessate a partecipare al Programma dovranno compilare ed inviare all’Arsarp, entro il prossimo 24 febbraio, la manifestazione di interesse allegata all’Avviso pubblicato sui siti dell’Arsarp e del Psr Molise 2014/2022.