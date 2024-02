Pernottare in una delle strutture ricettivi di Campobasso costerà un euro al giorno a persona. Lo ha stabilito la Giunta comunale con delibera. L’istituzione dell’imposta di soggiorno è stata deliberata dal Consiglio comunale a dicembre 2023 con l’obiettivo “di incentivare la graduale ripresa delle attività economiche, soprattutto quelle legate al turismo e alla recettività, attraverso il miglioramento dei livelli di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi, in materia di turismo, beni culturali, ambientali e servizi pubblici locali”. Pertanto, “considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l’organizzazione e realizzazione di eventi culturali”.