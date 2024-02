La Regione Molise, con determina del direttore del 3/o Dipartimento, Claudio Iocca, ha pubblicato gli elenchi dei candidati esterni all’Amministrazione idonei al conferimento degli incarichi di direttore della Direzione generale della Giunta regionale e direttore generale della Direzione Salute. Per la Direzione generale della Giunta regionale sono 28 i candidati risultati idonei, 12 gli esclusi, 24 quelli in corsa per la Direzione della Salute, 6 gli esclusi. Il via libera, a conclusione dei lavori delle Commissioni incaricate dell’istruttoria tecnica delle domande pervenute.