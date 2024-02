l Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, dà il benvenuto in regione ai due nuovi Questori di Campobasso, Cristiano Tatarelli, e di Isernia, Davide Della Cioppa, e al Primo Dirigente Massimo Passariello, nuovo Vicario alla Questura di Campobasso.

“Non appena arriveranno in Molise – ha affermato il Presidente Francesco Roberti – avrò modo di conoscerli, avviando con loro un rapporto di reciproca collaborazione per le esigenze del territorio molisano. Arriveranno in Molise col bagaglio di esperienze maturate in altri contesti territoriali e sono certo che, sin da subito, sapranno guidare le rispettive Questure. Tra le altre cose, Della Cioppa già ben conosce la realtà che è stato chiamato a guidare”.

“Al contempo – continua Roberti – il mio saluto va a Vito Montaruli e Vincenzo Macrì, i quali ben hanno saputo interpretare il loro importante ruolo nelle rispettive Questure e territori. A entrambi va il ringraziamento per il lavoro svolto con entusiasmo, abnegazione e spirito di sacrificio e per essersi messi a servizio della nostra comunità territoriale, lasciando il segno per l’opera svolta”.