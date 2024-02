“Sono in arrivo per il Molise oltre 5 milioni di euro da destinare a interventi che promuovano e realizzino politiche in favore delle zone e delle genti di montagna”. Lo annuncia l’assessore regionale e segretario della Lega Michele Marone. “C’è la firma sul decreto ministeriale degli Affari regionali che predispone il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’anno 2023. Grazie al lavoro incessante del ministro Calderoli – prosegue Marone – sono in arrivo le risorse, fondamentali per la salvaguardia di quei territori che, anche nella nostra regione, hanno bisogno di tutele e investimenti adeguati. Questo è un altro buon esempio di pragmatismo e di concretezza della Lega al governo”.