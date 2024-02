I carabinieri della Compagnia di Bojano, hanno eseguito un misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura, per il sequestro preventivo di una scheda carburante e di somme di denaro indebitamente percepite dal sindaco di un comune dell’area matesina, che è accusato di peculato.

Le indagini svolte durante lo scorso anno hanno permesso di accertare che il primo cittadino, in qualità di pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità di una scheda carburante che consentiva rifornimenti a spese del Comune, se ne era appropriato utilizzandola, poi, per effettuare diversi rifornimenti sulla sua auto privata. Ulteriori accertamenti delegati dalla Procura hanno poi consentito di escludere la presenza di qualsivoglia autorizzazione che consentisse al sindaco di utilizzare la cedola magnetica per fini privati, anche a mero titolo di rimborso spese. “Il giudice, condividendo le nostre richieste – ha spiegato il procuratore Nicola D’Angelo – ha ritenuto indispensabile il sequestro sia della cedola magnetica, onde impedire che le condotte delittuose venissero protratte a conseguenze ulteriori, sia delle somme di denaro pari la valore dei rifornimenti indebiti effettuati, in pregiudizio della cosa pubblica”.