Successo per il Carnevale dei piccoli voluto dall’associazione Cheope di Trivento. Presso il Centro polifunzionale comunale si è tenuto il carnevale dei piccoli, organizzato dall’Associazione culturale e teatrale Cheope. Tanti piccoli mascherati hanno aderito alla manifestazione, in un clima di divertimento e di allegria, tipica del periodo, “ringrazio l’associazione Cheope per questa iniziativa che ha richiamato un gran numero di cittadini, piccoli e grandi, come del resto tutte le manifestazioni organizzate dalla Cheope nel corso degli anni. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato – ha chiuso il sindaco – e auguro buon lavoro per le prossime iniziative che saranno messe in campo”.