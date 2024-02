In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, il Comune di Venafro, aderendo alla proposta della Fondazione Neuromed, ha deciso di illuminare di viola la Palazzina Liberty, come segno di condivisione dell’impegno portato avanti da associazioni e ricercatori per “mettere in crisi il pregiudizio e sostenere le persone con epilessia”.

“Lo scopo dell’iniziativa, alla quale abbiamo aderito con convinzione – sottolinea il sindaco Alfredo Ricci – è quello di contribuire ad aumentare la consapevolezza sui problemi affrontati ogni giorno dalle persone con epilessia e sensibilizzare a dare adeguato supporto ai loro familiari, aiutando anche a diffondere una giusta informazione sull’argomento”.