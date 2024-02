Share on Twitter

Anche Cardiologia del Cardarelli di Campobasso partecipa, come ogni anno, alla campagna di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2024”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore Onlus dei Cardiologi Ospedalieri Italiani. Oggi, ed il 18 febbraio, sarà possibile sottoporsi allo screening per la valutazione del rischio cardiovascolare, dalle 9 alle 13.