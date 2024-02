FENICE ROMA 0

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

(12/25, 21/25, 24/26)

ARBITRI: Squillaci e Pirronitto (Campobasso).

NOTE: durata set 20’, 26’ e 32’.

Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso fanno… tredici. In altrettante gare in campionato arriva un pari numero di successo per i rossoblù di Mariano Maniscalco che iniziano al meglio il girone di ritorno con un 3-0 sul campo del fanalino di coda. Dopo un primo set dominato in lungo ed un secondo condotto con margine di sicurezza e con il tecnico che amplia sempre più le rotazioni, c’è qualche alto e basso – ma solo dal punto di vista del punteggio – solo nel terzo parziale che, al secondo match point, i diavoletti riescono a portare a casa con sul mondoflex capitolino spazio per un po’ tutti gli elementi a referto.

«Abbiamo dato vita ad una gara che ci ha visto dare il giusto abbrivio alla contesa in scioltezza con la tensione che è man mano venuta meno e ci può anche stare in gare come queste, comunque tenute in controllo e dando spazio un po’ a tutti», la prima analisi al termine del trainer Mariano Maniscalco.

Con questo successo, peraltro, i rossoblù si confermano lepre del torneo. «Ci poniamo ora in una situazione differente e ne ho parlato anche con i ragazzi durante questa settimana successiva alla Coppa Italia. Nelle prossime partite sono curioso di vedere quali saranno le nostre risposte perché riuscire a mantenere questa posizione avrà il suo peso anche a livello psicologico per uno status pienamente meritato da questo gruppo per quanto fatto, ma che non dovrà comunque essere il primo riferimento dei nostri pensieri».

Ora, per i rossoblù, ci sarà sabato una sfida intricata come quella con la Lazio del laterale (ex Fenice Isernia) Mattia Rosso e del libero pentro Michele Vizoco.

«Ci tuffiamo su un ciclo di sfide importanti (la successiva sarà a fine mese a Pomigliano d’Arco) – chiosa Maniscalco – che potranno dirci tanto. Superarle a punteggio pieno ci manterrebbe al vertice, eliminando dal nostro percorso anche un paio di ostacoli particolarmente duri».