Agli esiti dell’attività di indagine della Procura di Larino e dei carabinieri, è stato eseguito un fermo nei confronti di un uomo di Santa Croce perché gravemente indiziato del delitto di omicidio del bracciante di 37 anni di origini bulgare.

Il sospettato è stato tradotto in carcere in attesa della convalida del Gip.

Molto probabile che fosse qualcun altro a rubare e non il bracciante che però sarebbe stato scomodo testimone.

Dall’autopsia non emergerebbero segni di colluttazione. Il 37enne sarebbe stato colpito di sorpresa. Da dietro, 3 volte e con forte intensità.