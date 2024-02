Grande appuntamento con i piccoli atleti domani al Palaunimol. Cus Molise e Acli Campobasso organizzano un manifestazione di carnevale con in campo bambini nati nel 2015 2016, 2017, 2018 per un pomeriggio all’insegna del divertimento e del confronto da vivere al Palaunimol. Un evento che sarà soprattutto a scopo promozionale per far conoscere il grande lavoro svolto dalle due società dall’inizio dell’anno e per promuovere la pratica sportiva tra i più piccoli. Oltre alle società organizzatrici ci saranno Chaminade e Mirabello per dar vita ad un appuntamento di qualità. Al termine delle sfide ci sarà anche un buffet per condividere tutti insieme un momento di socialità che esula dall’aspetto prettamente tecnico. Sarà un modo per consentire a bambini e genitori di trascorrere qualche ora insieme gettando anche lo sguardo al futuro. La manifestazione sportiva del Palaunimol scatterà alle ore 16 con tante mini partite che renderanno la giornata molto interessante. Il risultato finale è sicuramente un aspetto secondario, quello che più conta è la crescita generale dei vari gruppi di lavoro in prospettiva futura. Migliorare attraverso il gioco è un’ottima base per costruire anche il futuro.