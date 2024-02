La XXV Coppa Città del Vasto, prestigioso meeting nazionale di nuoto ha incoronato proprio la società del presidente Tucci che ha sbaragliato la concorrenza delle 24 squadre partecipanti vincendo la classifica a squadre con 517 punti. Il risultato arriva grazie all’ottimo lavoro di squadra dei tecnici Paolo Di Lullo, Michele Mucci, Giorgio Petrella, Luca Di Giacomo e Fabrizio Cinquina e delle grandi performances degli atleti del sodalizio biancorosso. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati gli atleti biancorossi divisi per categoria.

Categoria assoluti – Luca Angelilli porta a casa quattro ori nei 50 stile con 23”88, nei 50 rana chiusi in 28”53 e nei 100 con 1’02”01 oltre che nei 200 misti coperti in 2’05”73. Ha fatto grandi cose anche Camilla Stinziani con tre ori e un bronzo. E’ prima nei 100 farfalla (1’04”15), 200 misti (2’23”10) e 400 misti coperti in 5’11”27 mentre chiude al terzo posto i 200 farfalla (2’30”90). Chiara Antenucci vince i 50 dorso (30”55) e i 100 dorso (1’05”48). Per lei anche una seconda piazza nei 200 dorso (2’21”24). Applausi per Michele Giampietro che mette in bacheca l’oro sui 400 misti coperti in 5’03”47 e due bronzi nei 200 misti (2’23”34) e nei 200 stile chiusi in 2’05”90. Emanuele Florio è salito sul secondo gradino del podio nei 100 stile con il crono di 52”45 e nei 200 misti completati in 2’11”75. A questi piazzamenti si aggiunge il bronzo nei 100 farfalla con 58” 14. Sono d’argento i 100 dorso di Jacopo Basile con il crono di 1’00”63 così come i 200 dorso chiusi con il riscontro cronometrico di 2’10”90. Medaglie di bronzo al collo di Sabrina Antenucci nei 50 stile (27”65) e nei 100 stile (59”90) e di Samuele Di Gregorio nei 200 rana coperti in 2’53”15.

Categoria Juniores – Poker d’oro per Sofia Silvaroli che vince i 50 rana (33”72) e i 100 rana (1’12”60), oltre ai 200 rana (2’35”55) e i 200 misti (2’25”62). Alessia Angelicola vince i 50 stile con 26”93 e i 50 farfalla con 28”71 centrando la qualificazione ai Campionati Nazionali di Riccione oltre a conquistare due argenti nei 100 stile (59”38) e nei 200 stile (2’10”02). Andrea Gabriele non ha rivali nei 400 misti (4’41”42) ed è secondo nei 100 stile (53”44) e nei 400 stile (4’06”59). Per lui arriva anche un argento nei 200 stile libero coperti con il crono di 1’56”02. Sofia Cavina vola nei 50 dorso con 30”68, è seconda nei 50 stile (27”19) e nei 50 farfalla (29”41). Gabriele De Gregorio fa suoi i 50 rana con 29”57 centrando anche il tempo limite di qualificazione per i Campionati Italiani di Riccione mentre Eliana Giulia Ricciuti chiude al secondo posto i 100 dorso (1’07”31) e al terzo i 50 dorso con 31”08. L’H2O Sport fa festa anche con Jordan Coco, secondo nei 50 dorso (27”01) e terzo sia nei 100 dorso (58”02) e nei 200 dorso coperti in 2’10”58.

Categoria ragazzi – Lorena Andrea Visan porta a casa i 100 dorso (1’07”04) e i 50 farfalla (29”71) oltre alla medaglia di bronzo nei 200 dorso (2’28”40) e nei 100 farfalla (1’07”73). Applausi per Antonio Tucci, secondo nei 200 rana (2’29”45) e terzo nei 50 rana (32”30), bene la compagna di squadra Nicole Santorelli che centra un argento nei 50 dorso con 31”60 e un bronzo nei 50 farfalla con 30”87.

Ragazzi 1 anno – Tris d’oro per Ilario Menna nei 100 rana (1’10”59), nei 200 rana (2’31”01) e nei 200 misti (2’20”59). Quattro le medaglie conquistate da Gabriele Marchetta, primo nei 400 misti con 5’06”53 e nei 200 farfalla chiusi in (2’29”76). L’atleta biancorosso ha messo in cassaforte anche un argento nei 200 misti (2’23.11) e un bronzo nei 100 farfalla (1’04.17). Jacopo De Lena è primo nei 100 dorso con 1’05”62, centra l’argento sui 400 misti (5’09”63) e il bronzo sui 200 misti con 2’24”28. Poker d’argento per Lorenzo Aiello nei 50 stile libero (26”30) e nei 100 stile (56”11) oltre che nei 50 (28”23) e 100 farfalla (1’02”32). Vola anche Stefano Armando Alfieri che porta a casa i 200 stile libero in 2’04”12 ed è terzo nei 50 e 100 stile chiusi rispettivamente in 36”32 e 56”56. Infine Umberto Zitti chiude davanti a tutti i 50 dorso con 30”42 ed è secondo nei 100 dorso coperti in 1’07”67.

Esordienti A – Tre medaglie messe in bacheca da Sabrina Gabrielli che vince i 50 rana (40”47) e sale sul secondo gradino del podio nei 100 e 200 rana coperti in 1’30”45 e 3’17”67. Ivan Rinaldi non ha rivali nei 50 rana chiusi in 37”41 e centra l’argento nei 100 rana con 1’20”40. Due secondi posti per Julian Di Giacomo nei 50 stile (29”31) e nei 50 dorso (34”39). Stesso piazzamento anche per Giulia Matacchione nei 50 dorso (37”29) al quale si aggiunge un bronzo nei 100 dorso con 2’22”31. Fa grandi cose anche Piermario Paolantonio, secondo nei 50 rana coperti in 39”00. Vittorio Cianciullo sale sul terzo gradino del podio nei 50 dorso (34”53) e nei 100 dorso (1’13”64). Stesso piazzamento per Emma Felicia De Felice nei 50 rana coperti in 42”18) e nei 200 rana (3’21”34) e per Asia Amore nei 200 misti coperti in 2’47”76. Medaglia di bronzo in bacheca anche per Andrea Pipirigeanu nei 50 dorso (41”41) e per Jacopo Bosco sui 50 rana coperti in 40”60. Hanno contribuito alla classifica finale piazzandosi tra i primi sei: Sofia Sciulli, Noemi Vigilante, Cecilia Allegretti, Giorgia Mariano, Elena Carusi, Benedetta Scutti, Elisa Fiacchino, Sebastiano Iasci, Christian Bucciardini, Giulia Metta, Jerry Pietro Serafino, Arianna Marone, Sofia Ventrella, Antony Mascilongo, Karola De Lena, Alessandro Pennucci, Viola Travaglini e Sara Simone.

Questo il commento del Presidente Tucci:” Siamo molto felici del risultato e molto orgogliosi dei nostri atleti e dei nostri tecnici. Le gare sono state avvincenti e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra perché quest’anno i rivali erano veramente agguerriti. Ringrazio di cuore davvero tutti: atleti, genitori, tecnici e dirigenti per questo successo straordinario come straordinari sono i nostri 25 anni di attività