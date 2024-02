Share on Twitter

Share on Facebook

Forse un tentativo di furto rè costato la vita a un uomo di 37 anni, di origini bulgare ma ta tempo in Molise. Lavorava in un’azienda agricola di Santa Croce di Magliano. I Carabinieri indagano.

E’ morto in ospedale a Termoli, dove era arrivato in gravissime condizioni nella notte, il 37 enne trovato dai Carabinieri in un terreno agricolo al confine tra Molise e Puglia.

Arrivati sul posto a seguito di una segnalazione, i militari hanno individuato l’uomo, chiaramente vittima di una brutale aggressione: aveva serie lesioni alla testa e aveva perso molto sangue. Trasportato all’ospedale ‘San Timoteo’, il bulgaro che lavorava nell’azienda agricola di Santa Croce, è morto poco dopo.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Larino Marianna Meo, che ha disposto l’autopsia, e condotte dai Carabinieri di Larino che stanno raccogliendo le testimonianze di conoscenti.