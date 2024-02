Dal 6 febbraio fino alle 16 del 5 aprile 2024 è attiva la procedura telematica per la compilazione e l’invio delle istanze di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno. L’Avviso prevede un finanziamento pari a complessivi 19.197.613,05 euro, di cui: 4.181.139,27 per i Teatri e 15.016.473,78 per i Cinema. Le proposte di intervento dovranno riguardare beni ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), appartenenti a soggetti sia pubblici che privati. Alla data di presentazione della domanda di contributo le proposte di intervento devono essere dotate di progettazione di livello esecutivo, corredata da provvedimento di approvazione che deve richiamare espressamente gli atti e gli estremi relativi alla verifica e alla validazione della progettazione esecutiva. La concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione istituita presso il MiC. Il contributo è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento finalizzati alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l’80% del tempo o della loro capacità. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).(asa) (segue) 20240208T084935Z