L’imprenditore e sindaco di Montaquila Marciano Ricci è stato premiato in Parlamento come ‘Eccellenza italiana per le strutture italiane di qualità’, come patron del gruppo che detiene la Fonte del Benessere Resort, La Fonte dell’Astore e Il Duca del Sannio. Riconoscimento prestigioso che sancisce l’altissimo livello di tali strutture ricettive, tra le migliori che il Molise ha da offrire.

“Vedere un’azienda molisana ricevere nel Parlamento italiano un premio per l’eccellenza è motivo di grande orgoglio per tutti. Congratulazioni a Marciano Ricci e alla sua famiglia per questo importante riconoscimento e per aver contribuito, con la loro attività imprenditoriale, allo sviluppo e alla crescita del turismo di qualità della nostra Regione – ha commentato l’eurodeputato Aldo Patriciello – Se è vero come è vero che dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa, la famiglia Ricci rientra senza dubbio nel novero degli imprenditori illuminati che hanno fatto del senso della famiglia e della cultura del lavoro la cifra stilistica della loro attività sul territorio”.

“Il premio ricevuto per ‘l’eccellenza italiana per le strutture italiane di qualità’ conferito a Marciano Ricci è da questo punto di vista il giusto e meritato riconoscimento per una compagine imprenditoriale che ha reso il made in Italy e in particolare il made in Molise un marchio di qualità fondamentale per il nostro turismo. È stata un’idea senz’altro ardita, ed è incredibile pensare quanto le aziende della famiglia Ricci si siano evolute da allora. Dobbiamo essere tutti fieramente orgogliosi del ruolo che esse hanno conquistato sul mercato del turismo italiano ed internazionale. Se il Molise ‘esiste’ e resiste lo deve anche e soprattutto a persone come Marciano Ricci”, ha chiosato Patriciello.

A promuovere l’iniziativa che dà merito al made in Italy e agli imprenditori che lo rendono ancora grande nel mondo fra tradizione e innovazione, Italian Producers Puglia Top Quality con la sua presidente Giusi Malcangi.