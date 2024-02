Era il 1960. L’unico anno nel quale il Molise vinse il festival di Sanremo. Paolo Ferrari e Enza Sampò proclamarano vincitrice la canzone “Romantica“ del campobassano Tony Dallara.

Dallara a Sanremo partecipò poi altre 2 volte, nel 61 con Gino Paoli e nel 64 in coppia con Ben E. King. Il molise sul palco di Sanremo nella lunga storia del festival ci è finito poche volte, ma le occasioni non sono mancate. Oltre a Dallara, unico vincitore, c’è ovviamemente Fred Bongusto che a Sanremo ha partecipato ben 4 volte (1965, 1967, 1986 e 1989). Da Campobasso a Termoli: risale al 1973 la partecipazione della termolese Gilda Giuliani con quella che resta una delle sue canzoni più note, “Serena“. Antonello Carozza partecipò nel 2006 con “Capirò Crescerai“. Il cantante campossano però fu protagonista anche nel 2019 perchè in quella edizione era tra gli autori, insieme a Gianna Nannini, della canzone del Volo “Musica che resta“ che si piazzò al terzo posto.

Cronaca degli anni recenti anche la partecipazione dei Viito che nell’edizione del 2020 hanno duettato con Junior Cally in “Vado al Massimo“ di Vasco Rossi. E infine il presente. Un po’ di Molise c’ì anche quest’anno a Sanremo. Anche stavolta infatti la campobassana Simona Maffei, che suona l’oboe, è una delle musiciste dell’orchestra del festival. Della giuria che deciderà la canzone vincitrice invece è stata chiamata a far parte anche Radio Luna, emittente del gruppo editoriale di Telemolise. Lo staff della radio in particolare vota le canzoni in queste prime serate, poi venerdì giudicherà i duetti e infine sabato entrerà in campo nella votazione decisiva, quella tra le cinque finaliste per decreterà il vincitore di Sanremo 2024.