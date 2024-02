E’ tornato l’evento sportivo per eccellenza, Mezza Maratona Provincia di Isernia, la corsa che coinvolge tutti, che quest’anno ha tagliato il traguardo della terza edizione. La mezza maratona di Isernia è ormai un simbolo per la città intera che grazie ai suoi sponsor ha accolto i runner nel bellissimo e suggestivo territorio di Venafro. Tutto nel segno dello sport, condivisione e valori, un evento tra i più attesi dai podisti molisani e per tutti coloro che sono arrivati in città per l’irrinunciabile appuntamento con corsa, benessere e divertimento.

La gara maschile è stata vinta da LATAM ABDELLAH dell’atletica International Security con il tempo di 1h 09’ 11s mentre in chiave femminile è giunta al traguardo CHEROBEN EMILY CHEPKEMOI della Caivano Runners con il crono di 1h 16’ 55”.

Ma la competizione ha visto protagonista la Asd Free Runners Isernia – Elcom Distribuzione, che si è messa in mostra prima con l’atleta Giampiero CAROSELLA con il PB 1h 15’40” 10mo assoluto (rimanendo incollato al gruppo di testa per gran parte della gara) alla prima uscita ufficiale con la maglia Asd Free Runners Isernia e poi con la veterana Iolanda FERRITTI con 1h32’ giungendo 9na assoluta, con un parterre di grande spessore.



Prezioso è stato il sostegno di tutti gli atleti della Asd Free Runners, che hanno ottenuto ognuno di loro il massimo punteggio di categoria per il podio a squadre. Infatti per la società targata Elcom Distribuzione oltre al piazzamento individuale, era importantissimo per raggiungere e vincere la classifica a squadre, dove si è confrontata con società provenienti da tutte le regioni limitrofe oltre che quelle regionali, ottenendo così il secondo posto classifica generale con grandissima soddisfazione sfiorando di pochissimo il podio più alto, ma comunque primo tra le società del Molise.

Da evidenziare il podio di Giovanni Milano JM, PierGiorgio QUIRICO sm60, Michele PETRINO sm50, Vincenzo DI MONACO sm50, Francesco DIANA sm50, Iolanda FERRITTI sf40.

Grazie alla massiccia partecipazione alla mezza maratona di Venafro, l’entusiasmo in casa Free Runners Isernia diventa virale.

Uno degli obiettivi primari per la società pentra è far diventare la pratica sportiva uno stile di vita. Per i ragazzi non vi è cosa più importante al giorno d’oggi che fare sport, soprattutto se queste attività sportive fanno anche squadra, perché negli sport che fanno squadra si impara a prendersi cura degli altri, si impara cosa vuol dire cooperare, ed impari ad aiutare chi è in difficoltà, per ricevere aiuto quando sei in difficoltà.

…. Quando la corsa è amore e passione!!!