Stato di manutenzione di via Trignina, il Comune di Trivento chiede l’intervento urgente alla Provincia. A seguito di un sopralluogo dei vigili urbani, dietro segnalazione dei cittadini e dell’Assessore ai Lavori pubblici, Angelica Nicodemo, è stato messo all’attenzione dell’Ente competente, la Provincia, le condizioni di rischio in cui versa via Trignina. Nella nota, viene evidenziato lo stato di deterioramento del manto stradale e, in particolare, il bordo di contenimento lungo il margine della carreggiata, prospiciente un abitato, in prossimità della curva di accesso alla piazza centrale del paese, “con un distaccamento delle pietre adibite a delimitare e porre in sicurezza la circolazione veicolare e pedonale…in aggiunta si rileva il notevole dissesto del manto stradale”.