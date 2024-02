Nuovo concorsi al San Timoteo di Termoli. Dopo quelli che hanno interessato i vertici di Cardiologia, Chirurgia generale e Ginecologia, pubblicati i bandi per i primari di Medicina interna e Radiologia. L’obiettivo centrale è dare stabilità organizzativa e funzionale ai reparti, una condizione essenziale per l’attrattività sia per il personale che per i pazienti.

Il comitato San Timoteo accoglie questa come una buona notizia. “Stiamo sulla buona strada. Ora però – ha detto il presidente Nicola Felice – le procedure vengano espletate celermente”

Restando sulla sanità del Basso Molise, c’è un’altra notizia. “Finalmente il pediatra per Montenero”, lo ha annunciato il sindaco Simona Contucci. Una situazione che si trascinava da un po’, con tanti genitori della zona esasperati. C’è la deliberazione della direzione generale Asrem. Oggetto: la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione dell’incarica a tempo indeterminato del pediatra di libera scelta della zona carente straordinaria di Montenero di Bisaccia. Il sindaco ringrazia i vertici regionali e dell’azienda sanitaria, ma un grazie particolare alle mamme e ai papà che hanno pazientato e collaborato con le istituzioni.