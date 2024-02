Il processo di riorganizzazione della Sanità molisana passa anche dalla adozione di nuovi strumenti informatici che vanno a beneficio dell’intero sistema e, soprattutto, degli utenti. In questa direzione va la nuova applicazione per cellulari, tablet e computer dal nome semplice ma esaustivo di Molise Salute. Oggi la presentazione in Regione. Uno strumento utile, hanno sottolineato tutti, capace di semplificare le operazioni e ridurre i tempi di attesa per prenotare visite specialistiche e libero professionali, per operare attraverso la ricetta elettronica ed effettuare pagamenti. Soddisfatto il presidente della Regione, Francesco Roberti che parla anche del Centro unico di prenotazioni sia per il pubblico che per i privati.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Direttore Generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo. Uno sforzo, quello compiuto, dall’intera struttura in sinergia con la Regione e la struttura commissariale.