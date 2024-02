Il giornalista molisano Giovanni Mancinone è stato premiato a Londra per il suo libro “Molise Criminale” (Rubbettino), lavoro uscito nel 2021 e che aveva già ricevuto decine di riconoscimenti in Italia. Stavolta si è aggiudicato il premio internazionale letterario “The alchemy of poetry 2024”. Oltre cinquecento i lavori esaminati dalla giuria del premio, presieduta dalla storica dell’arte Eugenia Tabellione. I testi sono pervenuti da tutta Europa, in particolare Italia, Romania, Svizzera, Slovacchia, Francia, Germania, il regolamento del premio alla sua prima edizione, è stato pensato come un concorso in lingua italiana articolato in sei sezioni a tema libero: poesia edita ed inedita, saggistica edita e inedita, narrativa edita ed inedita, poesia singola edita o inedita. Mancinone ha ricevuto il secondo premio per la sezione Saggistica. “Nel testo – ha detto il giornalista in occasione del premio – ho raccontato gli intrecci affaristici e mafiosi presenti in molti Paesi dove agiscono gruppi criminali impegnati nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro ma anche il funzionamento della giustizia inglese dove, i responsabili di alcuni reati vengono puniti in modo esemplare e condannati a scontare la pena inflitta dai giudici senza nessuno sconto. Questo riconoscimento oltre confine – ha aggiunto – è per me ulteriore motivo per proseguire il mio percorso di autore, che mi vede impegnato con la mia seconda opera, ‘Mostri’ edita sempre da Rubbettino, nel rafforzare il concetto di attenzione ai campanelli d’allarme di ogni forma di violenza che spesso restano sottovalutati dando poi epilogo a tragiche conseguenze”.