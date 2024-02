Quando se l’è trovato davanti è rimasto impietrito. Non si aspettava che tra scaffali ed altri oggetti vecchi presenti nel suo box auto potesse sbucare fuori una granata. Un ordigno, di cui non si conosce ancora il potenziale, trovato nel pomeriggio nella zona centralissima di Isernia, in un garage condominiale di via Casale.

Potrebbe essere una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ma saranno gli artificieri della Polizia di Stato di Pescara a verificarne la pericolosità durante i rilievi programmati per lunedì mattina.

L’intera area in cui è stato ritrovato l’ordigno è stata chiusa in via preventiva dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia. Sul posto gli agenti della questura di via Palatucci, i quali hanno ascoltato il giovane che ha immediatamente denunciato il ritrovamento. Stupore più che paura, ed una domanda più che lecita: chi possa aver lasciato nei garage di via Casale una bomba a mano. Forse un reperto delle guerre che qualcuno aveva pensato bene di custodire come un souvenir.