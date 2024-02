“Al Centro esatto della Musica”, non poteva esserci titolo più appropriato per il concerto acustico di Ron, uno dei più importanti cantautori italiani, capace di scrivere canzoni che sono entrate nell’immaginario della gente, in alcuni casi veri capolavori per sè e per alcuni suoi illustri colleghi. Il tour, che fino ad aprile toccherà molte città di tutto il Paese, farà tappa a Campobasso domenica 17 marzo (ore 18.30) al teatro Savoia. La prevendita dei biglietti per assistere allo spettacolo, promosso in Molise da PS Live Group, sarà aperta oggi, venerdì 2 febbraio, alle 15, su Ciaotickets.com.

Andando fino al centro della musica, in un viaggio nel tempo alla ricerca dell’essenza propria del concerto: le canzoni – tra musica e parole – cosi come sono state concepite, pensate, ancora prima che il pubblico cominciasse ad amarle. A volte con arrangiamenti inediti, che le rendono uniche per il pubblico che le ascolterà dal vivo. Un concerto intimo, essenziale, dove Ron e le sue canzoni sono assoluti e veri protagonisti sul palco, in oltre un’ora e mezza di spettacolo: “Una Città per cantare”, “Le foglie e il vento”, “Il gigante e la bambina”, “Chissà se lo sai”, “Cosa sarà”, “Sono un figlio”, “Joe Temerario”, “Vorrei incontrarti tra 100 anni”, sono alcuni dei titoli di una scaletta che riserverà anche omaggi a Lucio Dalla e Luigi Tenco, proprio quest’anno che Ron ha ricevuto il prestigioso e ambito “Premio Tenco alla Carriera”.

“Quando la musica è dentro un pensiero libero, sincero, che va senza sosta, senza inutili orpelli e velleità, arriva dritta al cuore di tutta la gente”, cosi il cantautore ama definire la versione acustica del suo tour. Sul palco, con Ron (chitarra e piano) suonano Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre) e Stefania Tasca (voce e percussioni).