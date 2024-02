Tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia regionale, la FIGC Molise sta limando gli ultimi dettagli organizzativi per offrire un evento di assoluto rilievo. La giornata inizierà già alle 10.30 con la consueta riunione ufficiale tra il presidente Di Cristinzi e le società di eccellenza e promozione. Il clou a partire dalle 14.30, protagoniste le due finaliste Venafro e Aurora Alto Casertano. I bianconeri hanno perso le precedenti tre finali giocate, i campani sono alla seconda consecutiva dopo la sconfitta di misura con il Campobasso nella scorsa stagione. Ripercorriamo il cammino che ha consentito di arrivare all’atto finale. Il Venafro ha chiuso al secondo posto il girone eliminatorio con 4 punti dietro al San Pietro in Valle. Ottavi di finale senza storia contro il Ripalimosani, 6-0 all’andata e 0-0 al ritorno. Nei quarti è stato il Bojano ad alzare bandiera bianca arrendendosi di misura in entrambi i confronti mentre in semifinale due gare molto intense con il Guglionesi, risultato identico di 3-2 sia all’andata che al ritorno in favore dei venafrani.

Due vittorie e un pareggio nella fase a girone per l’Aurora Alto Casertano che si è qualificata da prima a quota 7 punti. Negli ottavi a lasciare strada ai biancorossi è stato il Termoli 2016 che in riva all’Adriatico ha perso 3-2 e poi 4-0 a Pietramelara. Nei quarti di finale avvincente la doppia sfida con l’antagonista del campionato Isernia, battuta sia all’andata che al ritorno con il minimo scarto. In semifinale la Gioiese ha venduto carissima la pelle e dopo aver perso nettamente in casa 0-3, ha spaventato le aquile andando in vantaggio 2 a 0 prima del definitivo ribaltone.

Ricordiamo che la vincente di domenica avrà accesso agli ottavi di finale nazionali. Accoppiamento già definito con il Teramo, vincitrice della coppa regionale in Abruzzo, gara di andata in Molise mercoledì 14 febbraio, il ritorno 7 giorni dopo.

Designata anche la squadra arbitrale, a garantire la regolarità del match ci sarà Fabrizio Simonelli coadiuvato dagli assistenti Pasqua e Azzariti, quarto uomo Di Domenico.