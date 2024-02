Share on Twitter

2 Febbraio 2024: giornata dei calzini spaiati.

Per molti, indossare calzini spaiati, può sembrare un semplice errore di distrazione; inceve nelle scuole, può essere l’occasione per parlare di diversità, collaborazione, amicizia e rispetto.

Nella scuola primaria di Pesche dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, tutti gli alunni hanno svolto attività laboratoriali per scoprire che l’omologazione appiattisce gli esseri umani, mentre l’unicità, senza l’ individualismo, ci rende unici ed irripetibili.

Meglio essere diversi, unici, spaiati e felici!