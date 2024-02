Ancora un incidente mortale che scuote la provincia di Isernia, il secondo in poco meno di una settimana: stavolta il sangue bagna le strade di Macchiagodena. A perdere la vita Gennaro Di Pardo, 86 anni, molto conosciuto dalla comunità locale perché i suoi familiari gestiscono una azienda agricola.

L’uomo secondo le ricostruzioni dei carabinieri del comando locale, avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Garibaldi est, nei pressi del cimitero .

La panda di proprietà dell’anziano avrebbe così urtato un muretto, provocandone il ribaltamento.

Per Di Pardo purtroppo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Fortunatamente al momento dell’impatto non passavano altre automobili, ne’ ciclisti che normalmente frequentano quel tratto di strada direzione Frosolone per gli allenamenti.

Sul luogo dell incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di isernia per rimuovere la vettura ribaltata. Sulle cause dell’impatto indagano i carabinieri. Potrebbe essere stato infatti un malore ad aver provocato l’incidente. L’uomo secondo le testimonianze soffriva di cuore e di crisi epilettiche.



Intanto sulle strade si continuano a contare i morti: oggi la comunità di Rionero Sannitico ha dato l’ultimo saluto a Giacomo Iacobucci, il 62enne ex assessore del comune al confine con l’Abruzzo vittima di un terribile incidente sabato scorso sulla Fondovalle del Sangro.