“Il turismo delle radici è un’opportunità importante per il territorio per riavvicinare intere famiglie di origine molisana che vivono all’estero, interessate sempre di più a tornare”. Così, l’Assessore comunale al Turismo e cultura del Comune di Termoli Michele Barile all’indomani dell’incontro a Roma al Ministero degli Affari esteri convocato dal vicepremier Antonio Tajani con i sindaci italiani sul “Turismo delle radici”. Il Molise era presente con più amministratori di comuni superiori ai 6 mila abitanti. Con Barile ha preso parte all’evento il Presidente della Provincia di Campobasso Giuseppe Puchetti, primo cittadino di Larino. Con il progetto, gli immigrati molisani all’estero potranno riscoprire i luoghi di provenienza dei propri avi e di conoscere l’Italia ma anche le nuove iniziative e le sfide che questo tipo di turismo presenta così come le strategie per promuoverlo efficacemente. “Sono sempre di più i connazionali che desiderano tornare – aggiunge Barile – spinti da un grande interesse culturale e storico e dalla voglia di riappropriarsi delle tradizioni del loro paese di origine. Nelle prossime settimane, insieme alla dottoressa Costanza Travaglini, coordinatrice per il Molise, si entrerà nel merito delle opportunità a disposizione”. Per l’Assessore al Turismo del Comune di Larino Giulio Pontico, presente a Roma:”E’ stata un’iniziativa buona. I larinesi in Canada sono circa 3 mila tra Montreal e Toronto per cui si guarda con molto interesse a questa iniziativa”.