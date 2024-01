La Giunta regionale del Molise ha ripartito e assegnato ai Comuni beneficiari e soggetti attuatori le risorse (5.035.200 euro) destinate per il 2024 dalla legge 145/2018, ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche. I contributi sono finalizzati, in particolare, alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. L’elenco dei beneficiari e i relativi interventi sono consultabili nella Delibera di Giunta n.55 del 30 gennaio 2024.