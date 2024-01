Share on Twitter

Più che una seduta dell’aula, la riunione odierna del Consiglio regionale è apparsa una estenuante partita a poker tra maggioranza e opposizione con le due diverse fazioni che si sono scontrate su un unico tema: quello della sanità. Calendarizzate all’ordine del giorno sette mozioni quattro delle quali dedicate al tema e tutte rinviate ad altra data. A chiederne il differimento è stata la maggioranza che, attraverso l’assessore Iorio, ha ritenuto di trattare i temi in occasione della seduta monotematica dedicata all’esame del POS 2023 – 2025, chiesta dalle opposizioni e che si terrà entro il termine di 20 giorni. A spiegare le ragioni del rinvio è lo stesso Iorio.

Per Andrea Greco, capogruppo del M5S, autore in aula di un intervento a scoppio e detonazione nei confronti dello stesso Iorio, dalla maggioranza si è evidenziata la volontà di scansare la discussione su un tema che invece è indifferibile.

A margine dei lavori del Consiglio, arriva dall’Assessore Di Lucente una precisazione su un tema che tiene in apprensione centinaia di dipendenti regionali: quello del mancato pagamento della produttività. Ieri un’assemblea infuocata in Regione, oggi le parole di Di Lucente: “Verrà pagata in questi giorni – dice.