Gli scarti di un maiale abbandonati lungo il ciglio della strada, in spregio a qualsiasi normativa e con il rischio di attirare animali selvatici sulle carreggiate. Un gesto di inciviltà che è stato denunciato da alcuni cittadini di Venafro.

La scoperta è stata fatta sulla Strada Provinciale via Conca Casale da alcuni residenti della zona. Qualcuno avrebbe deciso di smaltire i resti dell’animale così, noncuranti di tutti i possibili rischi e di far sprofondare una strada pubblica nel degrado.

Stamattina sono stati trovati i resti del maiale che, con ogni probabilità, è stato macellato poco distante dall’area del ritrovamento. Gli scarti sono stati abbandonati lungo l’arteria da qualcuno che avrebbe approfittato della notte per disfarsene nel peggiore dei modi, inquinando ulteriormente un’area dove il problema dei rifiuti è una costante ed innescando un possibile rischio igienico-sanitario derivante dallo stato di decomposizione delle carni.