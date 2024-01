Primo evento di promozione in agenda a cui prenderà parte la Regione Molise, attraverso un proprio spazio espositivo, curato da operatori turistici molisani, sarà l’“ITB – Internationale Tourismus-Börse”, che si svolgerà a Berlino i prossimi 5, 6 e 7 marzo. L’ITB è uno dei più importanti eventi di settore a livello internazionale. Si tratta di una fiera B2B (business-to-business) e B2C (business-to-consumer), che rappresenta l’intera varietà della filiera turistica. Essa, quindi, costituisce un importante punto di incontro tra domanda e offerta e crea, per gli operatori del turismo, un’occasione utile a stabilire contatti e instaurare nuove relazioni su mercati (tedesco e del Nord Europa), che risultano essere particolarmente interessanti per la destinazione Molise, sia sulla base dei dati statistici, sia in considerazione delle tendenze e delle motivazioni di scelta che stanno prendendo piede in tali mercati, sia, infine, in considerazione del tematismo 2024 dedicato al Turismo delle radici. La Regione Molise sarà presente, all’evento con uno stand espositivo allestito all’interno del Padiglione italiano curato dall’Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT. Lo stand sarà dedicato alle attività di promozione, destination marketing e commercializzazione dell’offerta turistica molisana, con particolare riferimento, considerate le specificità del target, ai temi del turismo outdoor, rurale e di ritorno ed alla valorizzazione e sviluppo sostenibile della montagna molisana. A tal proposito, è attivo l’Avviso pubblico esplorativo rivolto agli operatori turistici molisani per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare, pubblicato sul sito istituzionale di Sviluppo Italia Molise S.p.A. www.sviluppoitaliamolise.it nell’apposita sezione dedicata alla procedura. Le manifestazioni d’interesse saranno individuate da Sviluppo Italia Molise S.p.A. e dovranno essere presentante a mezzo PEC all’indirizzo sviluppoitaliamolise@legalmail.it entro e non oltre le ore 10:00 del 5 febbraio 2024.