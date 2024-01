Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, al centro di numerose polemiche per le sue recenti prese di posizione, e che è coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, ha nominato il coordinatore regionale del suo partito in Molise. Si tratta di Roberto De Angelis. La nomina è avvenuta in occasione del primo congresso di Alternativa Popolare che si è tenuto durante il fine settimana a Terni. De Angelis ha annunciato che a breve presenterà il programma del partito per le prossime sfide elettorali di primavera.