È di un morto e due feriti gravi il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto stasera sulla Statale 652 a Rionero Sannitico, all’altezza dello svincolo per Castel di Sangro. Tre le auto coinvolte, due completamente accartocciate. A perdere la vita il 62enne Giacomo Iacobucci, di Rionero Sannitico, ex assessore del comune in provincia di Isernia dal 2009 al 2014. Gravemente feriti altri due giovani di otigini romane trasferiti in ospedale dal 118 in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto diretta a Castel di Sangro avrebbe invaso l’altra corsia. Sul posto I carabinieri della compagnia di Castel di Sangro coadiuvati dai colleghi del Comando provinciale di Isernia e i vigili del fuoco di Castel di Sangro e Isernia.