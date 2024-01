In tema di liste d’attesa è arrivata alla redazione di Telemolise la segnalazione di una telespettatrice che aveva prenotato dall’anno scorso una visita pneumologica. La visita era in programma per oggi ma quando la donna è arrivata in ospedale ha trovato una amara sorpresa: le hanno detto che nel frattempo il medico che doveva visitarla è andato in pensione e quindi le visite sono sospese fino alla nomina del nuovo medico. Ma non si sa quando questo avverrà.