In occasione del Giorno della Memoria l’Anpi e la Cgil Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso, hanno organizzato per domani, sabato 27 gennaio alle 12 in via Monsignor Bologna, un momento di commemorazione davanti la casa dove ha vissuto Giovanni Tucci, “un Internato Militare Italiano – spiegano i promotori dell’iniziativa – la cui storia personale rappresenta un capitolo significativo del nostro passato durante la Seconda guerra mondiale e dove lo scorso anno è stata posta in opera la prima pietra d’inciampo molisana”. La manifestazione ha lo scopo di ricordare quanto avvenuto in quel periodo in cui, oltre alle vicende belliche, l’umanità subì anche il dramma della Shoah. “L’evento – aggiungono ancora i referenti locali di Anpi e Cgil – non è soltanto un momento di ricordo, ma rappresenta anche un’occasione di riflessione sull’importanza dei valori di tolleranza, rispetto reciproco e pace, soprattutto in questo cruciale momento per l’umanità in cui, nonostante le dure lezioni del passato, le cronache di guerra riaffiorano prepotentemente nelle nostre vite”.