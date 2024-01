La Sambenedettese anticipa al sabato in casa del Fano alle prese con una crisi societaria che appare abbastanza seria. Lauro cerca il bis di vittorie al Mancini di Fano. Ancora fuori Bontà per squalifica. La tentazione del tecnico potrebbe essere quella di gettare nella mischia Fabbrini dal primo minuto. Arbitrerà dalle 14:30 Recchia di Brindisi.

Il Campobasso e L’Aquila avversarie all'”Italo Acconcia Gran Sasso”. Sarà un esodo dal Molise al capoluogo abruzzese. Ieri mattina i cinquecento biglietti del settore ospiti sono stati venduti entro una manciata di minuti. Tanti tifosi rossoblu sono rimasti con l’amaro in bocca. Il Campobasso si è attivato per chiedere alla società dell’Aquila di provvedere ad un aumento di capienza. La dirigenza locale ha risposto che non è possibile causa limiti strutturali dello stadio. Appresa la notizia, in tanti tifosi del Campobasso stanno provvedendo ad acquistare i tagliandi anche nella tribuna locale. Cosa fattibile, la partita, infatti, non è considerata a rischio. Lo stadio aquilano ad oggi può contare poco oltre i quattromila spettatori. Un intero settore è interdetto a causa di alcuni lavori in corso per danni provocati agli impianti igienici danneggiati dal sisma del 2017. Le due squadre conosceranno già il risultato della Sambenedettese.

Il Campobasso vuole preservare il suo primo posto da difendere con i denti. Per L’Aquila passa un treno interessante su cui salire per il primato. Fra gli ex di giornata il tecnico Cappellacci, ma anche l’attaccante argentino Jonathan Alessandro. La partita è molto sentita da entrambe le parti. Importante si, ma una tappa delle quattordici che mancano alla fine.



Vastogirardi ospite ad Avezzano: Marmorini recupera Lisi guarito dall’infortunio; fuori ancora Ceccuzzi. Fra i marsicani è atteso il debutto dell’attaccante ex Lazio Tounkara al fianco di Roberti. Il neo acquisto è approdato da poco ad Avezzano. Grande rispetto da parte del tecnico Ferazzoli che descrive gli alto molisani come una squadra con una classifica difficile ma che venderà cara la pelle.

Senigallia – Chieti oggi può valere un posto nella griglia play off. Il mercato dei teatini sembra ancora aperto. Si va alla ricerca ancora di un attaccante, mentre il difensore classe 2005 Niccolò Postiglione, teatino doc, è stato girato al Monza. Un balzo di quattro categorie per il baby difensore. Roma City contro Termoli con i giallorossi fra le piu’ in forma del momento, ma anche i laziali non scherzano e possono vantare il capo cannoniere Di Renzo, quindici gol per lui. Segue Tomassini a undici. Il Monterotondo cerca punti a Fossombrone dopo aver stoppato la corsa dell’Aquila, mentre è una gara da metà classifica Sora – Riccione. A chiudere il quadro degli incontri Tivoli – Notaresco e Atletico Ascoli – Fc Matese con i casertani che recuperano Galesio dopo la squalifica. La tentazione di Urbano potrebbe essere quella di presentarsi nelle Marche con l’argentino e Napoletano nel reparto offensivo, quest’ultimo sugli scudi dopo lo straordinario gol al Senigallia.