Provare a risalire la china. E’ questo l’obiettivo del Cln Cus Molise atteso domani a Capurso per una sfida che mette in palio punti pesanti. I rossoblù hanno perso contro la Roma nell’ultimo turno e proveranno in tutti i modi a tornare alla vittoria. Mancherà all’appello Mattia Triglia che deve scontare la squalifica per il rosso rimediato nell’ultimo match. A caricare il gruppo è il tecnico Marco Sanginario.

Messa alle spalle la sconfitta con la Roma maturata nel finale, con che spirito si va a Capurso per il match di domani? “Con lo spirito di una squadra che ha bisogno disperatamente di fare punti, veniamo da due gare sfortunate ma che ci hanno dato la consapevolezza di essere squadra”.

Mancherà Triglia per squalifica. Assenza pesante per voi. “Assenza pesante, sicuramente chi giocherà al suo posto non lo farà rimpiangere facendosi trovare pronto”.

Dando uno sguardo alla stagione in generale, per quale gara c’è maggiore rammarico a tuo avviso? “Ci sono almeno cinque gare dove abbiamo perso punti nell’ultimo minuto di gioco. Per queste partite c’è grande rammarico ma speriamo che nell’arco di una stagione possiamo pareggiare i conti con la Dea bendata”.

La situazione di classifica è delicata ma nulla è ancora deciso, Quale la ricetta per mantenere la categoria? “Conosco un’unica ricetta che da anni ha sempre portato i suoi frutti, lavorare e crederci”.

Il mercato è ancora aperto per voi. Siete alla ricerca di qualche elemento utile ad ampliare la rosa, E’ così? “Sicuramente siamo vigili sul mercato, la società è disposta a rinforzare l’organico per raggiugere la salvezza”.

La permanenza passa soprattutto per le gare interne, Dovete cercare di sfruttare al meglio il fattore campo “Credo che siano importanti tutte le partite, sarebbe un errore pensare di far punti solo tra le mura amiche”.

Arbitri – Dirigeranno l’incontro Carlotta Filippi di Bergamo e Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia. Il crono sarà Luigi Musci di Molfetta.