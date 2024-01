Chi scatta in anticipo prima di una corsa si avvantaggia sugli avversari, ma se lo fa prima dello sparo incorre nella falsa partenza.

Ma in campagna elettorale, a meno di regole stabilite in comune accordo, ognuno gioca le carte che ha. E il Partito Democratico, alle prese tra l’autunno e la fine dell’anno con una tortuosa discussione sul rinnovo dei vertici, oggi si trova a dover rincorrere almeno due potenziali alleati: Costruire Democrazia e il Movimento Cinque stelle, in quello che in ipotesi dovrebbe essere il campo largo.

E’ stato l’argomento centrale dell’assemblea regionale che si è riunita per la prima volta nel corso della segreteria Bontempo.

Il neo presidente Nicola Messere ha aperto i lavori facendo un quadro della situazione, toccando anche temi nazionali, per poi sollecitare i Dem a riorganizzarsi e appena possibile tornare ad essere presenti sul territorio.

Ma proprio i prossimi appuntamento elettorali daranno una nuova connotazione alla stagione del Pd. Si vota per le comunali in 36 centri della provincia di Campobasso e 20 in quella di Isernia, anche se l’attenzione principale la rivestono Campobasso e Termoli.

Nel capoluogo due interlocutori hanno già calato le carte dei propri candidati: una eventuale conferma per la sindaca uscente, Paola Felice e Pino Ruta già lanciato da Costruire Democrazia. Entro una decina di giorni lo stato maggiore del partito democratico vorrà capire se sarà possibile avviare una condivisione nelle scelte e su quale sentiero camminare con gli alleati eventuali. Se non si troverà una linea comune, l’assemblea, riconvocata per i primi di febbraio, dovrà decidere come proseguire la corsa. Tentando di raggiungere quelli partiti prima dello start, oppure proponendo primarie allargate. E’ del tutto chiaro, però, che più che una gara di mezzo fondo, quella partita nel centro sinistra somiglia ad una corsa ad ostacoli.