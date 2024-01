Share on Twitter

Un miliardo e oltre 700 milioni di euro. A tanto ammonta l’importo della mobilità attiva della Regione dal 2001 al 2022. A dirlo l’assessore regionale Michele Iorio secondo il quale si tratta di una cifra colossale. “Il Molise, di fatto, non dovrebbe più essere una Regione commissariata perché questo dicono i numeri – ha detto – Il percorso intrapreso da questo governo regionale viaggia su due binari paralleli: se da un lato il lavoro che si sta portando avanti con i Ministeri competenti è volto a mettere fine alle pratiche della soppressione dei servizi sanitari pubblici e al pagamento di tasse esorbitanti per i cittadini molisani, dall’altro lato occorre reperire risorse per rilanciare la sanità pubblica locale”, ha concluso Iorio.