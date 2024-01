Mancherebbero pochi giorni all’ufficializzazione del passaggio dell’europarlamentare Aldo Patriciello nella Lega di Matteo Salvini. Il 2 febbraio il segretario del Carroccio potrebbe essere all’Hotel Dora di Pozzilli per l’apertura della campagna elettorale verso le Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, ma l’ultima parola non è stata ancora detta.

L’investitura ufficiale per l’europarlamentare molisano che porta in dote più di 80mila preferenze ottenute durante la campagna elettorale del 2019 sembra alle porte: si parla di un pezzo da novanta da schierare nel collegio Meridionale che comprende Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e che potrebbe far salire, da solo, le percentuali del partito di Salvini e Giorgetti e fare il pieno di voti al Sud.

È dunque tutto pronto nel quartier generale di Aldo Patriciello per l’annuncio ufficiale della sua nuova collocazione politica e la pubblicazione di una foto su Facebook ha anticipato la data dell’evento. Si parte il 2 febbraio, venerdì, alle 18, all’hotel Dora, con un incontro pubblico, ma sarà solo in quella occasione che l’eurodeputato renderà nota la sua decisione, ossia con quale partito scendere in campo per tornare nell’Europarlamento. Inutile aggiungere che c’è grande attesa, anche a livello nazionale, perché Patriciello, nel collegio elettorale del sud Italia, è stato costantemente “campione” di preferenze, come si è detto.

È la sua quinta campagna elettorale per le europee e la sola certezza è che la sua storia d’amore, quella con il partito azzurro, termina senza strascichi polemici. E mentre voci di corridoio ancora ipotizzano un passaggio di Patriciello in Fratelli d’Italia, per venerdì 2 febbraio all’hotel Dora è previsto un maxi servizio d’ordine: oltre ai numerosi fedelissimi dell’eurodeputato, sono attesi lo stato maggiore della Lega e dell’intero centrodestra, a cominciare dal presidente della Regione, Francesco Roberti.